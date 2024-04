Un patto con i commercianti. Bugetti, missione in quattro punti: "Luoghi vivi contro il degrado"

La candidata sindaca del centrosinistra, Ilaria Bugetti, ha firmato un sì convinto al patto di Confesercenti. Quattro i punti in cui si articola l’impegno amministrativo che unisce incentivi economici per contrastare la desertificazione commerciale nei centri urbani; sì al contenimento dell’imposizione fiscale di competenza comunale; sì alla costituzione della Dmo, acronimo di Destination manager organization, per la gestione dell’ambito turistico dell’area pratese con l’obiettivo di introdurre figure e competenze professionali che migliorino l’attrattività e la promozione turistica del nostro territorio; infine il commercio ambulante. Confesercenti chiede di proseguire nella riqualificazione e riorganizzazione del mercato centrale e salvaguardare la peculiarità di quelli rionali. "Firmo con grande convinzione perché sono cose su cui abbiamo lavorato in questi anni - afferma Bugetti - Non si parte da zero che significherebbe perdere 2-3 anni per impostare il lavoro. Per combattere il degrado abbiamo bisogno di avere i commercianti al nostro fianco. Collaborare per creare eventi e per supportare la quotidianità è il connubio perfetto per creare bellezza, sviluppo e vivacità, tanto in centro storico quanto nei quartieri".

Sulla sicurezza Bugetti ha spiegato che il tema ha tre colonne: "La prima e la seconda riguardano gli organici delle forze dell’ordine e del palazzo di giustizia - ha spiegato -. C’è poi il decoro e il bello. A noi spetta la manutenzione degli arredi urbani e degli spazi nonché il dialogo con i proprietari dei fondi sfitti, con voi possiamo organizzare eventi ma anche progetti sui centri naturali".

Si. Bi.