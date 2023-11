Un party a San Silvestro. Con le note per ogni età

Un mese a Capodanno: ecco cosa ha organizzato quest’anno il Comune. Il 31 dicembre il cuore della città sarà suddiviso in quattro macro aree (corrispondenti agli assi storici dei quartieri di Prato), ognuno dedicato a un decennio musicale differente: anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila. Sono coinvolti dodici tra artisti e gruppi musicali e sedici locali che hanno aderito all’iniziativa. Tra gli appuntamenti in programma il concerto del duo drag Karma B e il dj set a cura di Radio Bruno. Altro elemento distintivo per i festeggiamenti sarà il Capodanno dei piccoli, un’area dedicata alle famiglie e ai bambini in cui festeggiare l’arrivo del nuovo anno con giochi, animazione, spettacoli di strada e baby dance. Sempre in centro altri due appuntamenti. Al Politeama alle 22.30 ci sarà il tradizionale concerto degli auguri con la Camerata diretta da Claudio Novati, con il soprano Nikoletta Hertsak; a Il Garibaldi dalle 21.45 andrà invece in scena "Due maledetti amici", con Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo accompagnati da Musica da Ripostiglio.

Il Natale arriverà anche nelle frazioni con diversi appuntamenti e le luminarie, finanziati dal Comune con 100mila euro. Per il centro storico invece, tra luminarie, alberi di Natale e trenino, il Comune ha investito oltre 170mila euro. "Anche quest’anno si rinnova la volontà da parte del Comune di rendere il centro e le frazioni più belli e suggestivi con le luminarie, interpretando quella che è l’atmosfera natalizia. Seppur nel clima di festa non dimentichiamo tutti quei proprietari di attività che hanno subito danni a causa dell’alluvione e che quindi hanno bisogno del nostro sostegno", ha detto Benedetta Squittieri, assessore alle attività produttive, che ieri ha presentato il cartellone natalizio insieme all’assessore alla cultura Simone Mangani.

Tra gli appuntamenti nelle periferie da citare la "Mostra del presepe: sulle orme di San Francesco" da venerdì 8 dicembre a domenica 7 gennaio, visitabile nei pomeriggi di sabato e domenica e nei festivi nella chiesa di San Martino a Vergaio. Luci e addobbi a San Paolo, dove domenica 17 dicembre ci sarà la festa del quartiere con un mercatino natalizio, la carrozza con cavallo trainata da Babbo Natale, musica street band e animazione per bambini. Natalogie anche al Soccorso 2023: domenica 3 dicembre alle 17.30 negli Spazi di Cieli Aperti in via Marengo e via Roma e in piazza della Chiesa accensione di albero di Natale e luminarie; dal 3 all’8 dicembre, dalle 8.30 alle 12.30, mercatino davanti alla chiesa e sabato 16 dicembre dalle 17.30 in piazza Santa Maria del Soccorso canti natalizi e presentazione del presepe; giovedì 21 dicembre alle 16.30 sempre in piazza e ai giardini di via Carlo Marx, arriverà Babbo Natale in bicicletta. A La Macine vari appuntamenti per le famiglie a cura del Circolo Costazzurra fino al giorno della befana. Per tutte le info, gli orari e le indicazioni per le eventuali prenotazioni si potrà consultare la pagina www.nataleaprato.it