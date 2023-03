Un gol per parte La gara finisce 1-1

La partita tra Italia under 20 e Germania under 20 è terminata 1-1. Ad aprire le danze, al 59’, è stato Sieb, ma gli Azzurrini allenati dal tecnico Nunziata hanno pareggiato poco dopo, al 65’, con il gol di Ambrosino. Per l’Italia sono scesi in campo: Zacchi; Zanotti, Ghilardi, Guarino (80’ Fiumanò), Giovane; Ndour, Prati, Zuccon (45’ Terracciano); Volpato (58’ Fazzini), Nasti, Ambrosino (75’ Cassano). Per la Germania: Noll; Gunther, Siebert, Lawrence, Calhanoglu; Wagner; Beier, Nebel, Castrop, Rossmann (45’ Scherhant); Sieb (73’ Asslani). Ad arbitrare il mach, Meraviglia di Pistoia.