Un giardino agli alpini: "Presto nuovi arredi"

Un giardino dedicato agli Alpini d’Italia. La cerimonia d’intitolazione si è svolta alla presenza del Gruppo alpini di Montemurlo e delle rappresentanze di vari gruppi dell’associazione della sezione di Firenze. "Ricordo che in occasione del terremoto del Friuli del 1976 gli alpini furono in prima linea nel portare soccorso e aiuto alle popolazioni. Proprio dall’esempio della loro prontezza l’idea di costituire la protezione civile nazionale - dice il sindaco Calamai -. Questo giardino vuole onorare i valori e l’impegno e solidarietà espresso dagli alpini in favore del prosssimo". Nei prossimi mesi il giardino di via Riva sarà arricchito e migliorato con arredi e altre strutture dal Comune in collaborazione con il gruppo alpini di Montemurlo, come ha sottolineato l’assessore alle aree verdi, Alberto Vignoli, che poi ha aggiunto:"In un mondo individualista gli alpini ci ricordano che lo spirito di comunità è il vero motore della nostra comunità".

Hanno portato il proprio saluto il capogruppo della sezione alpini di Firenze, Pietro Ferrari e del gruppo alpini di Montemurlo, Mauro Baglioni, capogruppo da 47 anni, ha ricordato le numerose missioni di soccorso in cui gli alpini della sezione montemurlese sono stati protagonisti, dal terremoto in Friuli, alle vacanze Ana, dedicate alla ricostruzione, al terremoto dell’Irpinia, all’alluvione di Asti. "Grazie al Comune per averci voluto sempre bene – ha concluso Baglioni – L’intitolazione di questo giardino è per noi un grande orgoglio". In mattinata alla chiesa di San Giovanni Decollato, don Roland aveva celebrato una messa in onore di San Maurizio, patrono degli alpini. Il sindaco Calamai, insieme alle rappresentanze alpine, aveva poi reso omaggio al monumento ai caduti nel cimitero di Rocca.