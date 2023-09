Un 10 ottobre in memoria di Barbara Capovani

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda organizza l’(H) Open Day Salute Mentale, in ricordo di Barbara Capovani, la psichiatra aggredita e uccisa da un suo paziente a Pisa, coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale. L’iniziativa, giunta alla sua decima edizione, intende sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

Le oltre 120 strutture del network Bollino Rosa ed i presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, disturbi del comportamento alimentare. Tra queste anche il Santo Stefano. Per prenotare il consulto basta andare sul sito della Fondazione Onda (H)-Open Day Salute Mentale - Bollini Rosa a partire da oggi quando si potranno selezionare la regione e la provincia per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti. Inoltre il 10 ottobre alle 16 nella sala del Consiglio della Provincia si tiene un incontro sul tema "Salute mentale Prato: la relazione al centro della cura". Il focus sarà a cura del dottor Francesco Raimondi, psichiatra della Salute Mentale Prato (diretta streaming sul canale You Tube dell’Asl Toscana centro: @usltoscanacentro).