UilTucs apre in via Matteotti: "Nuovi servizi per i cittadini"

Inaugurata la nuova sede della UilTucs Toscana in via Matteotti,76, in centro a Montemurlo. Una nuova sede sindacale che va ad arricchire il tema della rappresentanza a favore di lavoratori e pensionati. UilTucs è il sindacato della Uil che si occupa di terziario: commercio, turismo, cooperazione e vigilanza privata. All’interno della sede montemurlese è attivo anche il Caf Uil, il patronato Ital-Uil, lo sportello per i pensionati e Ada, associazione diritti anziani.

Prima del taglio del nastro, al teatro della Sala Banti si è svolta la tavola rotonda sul tema delle nuove sedi sindacali come spazi di socialità e servizio, alla quale ha portato il proprio saluto anche il sindaco Simone Calamai. "Come amministrazione siamo felici che la Uil abbia voluto aprire una sede a Montemurlo, perché crediamo che i sindacati possano dare un vero supporto a quelle che sono le esigenze di lavoratori e pensionati - ha detto il sindaco Simone Calamai –. La presenza sul territorio, il contatto fisico e quotidiano con gli utenti e i cittadini rappresenta una preziosa opportunità di conoscenza e confronto per costruire relazioni solide in tema di rappresentanza".