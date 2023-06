Uccidono montone per fare festa: il sangue scorre verso il tombino e i vicini chiamano i vigili

Poggio a Caiano, 28 giugno – Un montone è stato sgozzato in un appartamento da una famiglia musulmana per onorare la festa del sacrificio. Una coppia originaria del Marocco è stata denunciata per macellazione abusiva di animali. Marito e moglie hanno riferito di «non sapere che in Italia la pratica è vietata dalla legge».

Questa mattina sulla via Statale, nella frazione di Poggetto, alcuni residenti hanno notato un grosso quantitativo di sangue che scorreva verso il tombino, insieme alle interiora dell’animale e così hanno chiamato le forze dell'ordine. La polizia municipale, coordinata dal comandante Matteo Maria Berti, ha individuato rapidamente la famiglia in quanto nello stabile davanti al marciapiede ci sono appartamenti di edilizia popolare abitati soprattutto da famiglie di religione musulmana. La coppia ha ammesso di aver praticato il rito legato alla loro festa.

E' intervenuta anche l'Asl e adesso verrà rintracciato anche l'allevatore che ha venduto o regalato l'ovino. Per la coppia è scattata la denuncia in Procura per macellazione clandestina di animale. Non è chiaro se alla macellazione domestica abbia assistito o meno il figlio della coppia.

Ferma la condanna del Comune di Poggio a Caiano: «Auspichiamo che scene del genere non si debbano più vedere», ha detto il vicesindaco Diletta Bresci.