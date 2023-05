Ubriaco si scaglia contro gli agenti e viene arrestato

Era ubriaco e in via del Lazzeretto, a bordo della sua macchina, ne ha danneggiate altre. Quando gli agenti delle volanti lo hanno fermato si è scagliato contro di loro, facendo resistenza, ed ha continuato anche a bordo della vettura della polizia e poi in questura. Per questo un marocchino di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, sabato sera è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. L’uomo inizialmente è stato fermato per un normale controllo stradale, mentre guidava ad alta velocità appunto in via del Lazzeretto. Gli agenti si sono accorti subito che era sotto l’effetto dell’alcol ma fermarlo non è stato affatto semplice. Alla fine sono scattate le manette e oggi ci sarà la direttissima.