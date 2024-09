Tutto pronto per l’inizio della scuola. E dal 23 ripartirà anche la mensa

Tutto pronto pe il suono della campanella del 16 settembre. La mensa riprenderà da lunedì 23 settembre, cioè la settimana successiva all’avvio delle lezioni, alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. Per le medie il Comune è in attesa della comunicazione delle sezioni che avranno il rientro (comprese quelle musicali) . Sempre il 23 settembre riprenderà il servizio di post scuola, cioè l’intervallo di tempo dopo la fine delle lezioni scolastiche in cui i bambini sono accolti e curati da alcuni responsabili. Riparte, invece, già dal 16 settembre il pre-scuola, quindi i genitori che hanno la necessità di lasciare i propri figli in classe prima del suono della campanella, lo potranno fare già dal primo giorno di scuola. Anche il trasporto scolastico sarà garantito dal 16 settembre. La prima settimana di scuola, dal 16 al 20 settembre, l’orario di uscita di tutti i plessi scolastici sarà alle 12,30 e quindi il servizio di ritorno sarà attivo solo per le scuole primarie.

"Il Comune di Montemurlo ormai da oltre cinque anni è impegnato nel garantire alle famiglie la ripresa di tutti i servizi scolastici entro i primissimi giorni di scuola. - spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano – Come amministrazione comunale vogliamo che tutti i servizi possano funzionare subito al meglio nell’interesse dei bambini e per questioni organizzative dei genitori che devono avere la certezza dell’avvio di tutte le attività".

Per quanto riguarda gli orari e le fermate dei pulmini (anche per la scuola secondaria di primo grado), saranno pubblicati distinti per plesso e per classe sul sito del Comune (www.comune.montemurlo.po.it), alla pagina relativa al servizio, ed inoltre, sarà inviato ai genitori un sms con il link della pagina per aiutare a trovarli.

Per aiutare i genitori ad orientarsi tra i vari servizi scolastici, il Comune di Montemurlo ha previsto per martedì 10 settembre alle 17,30 in Sala Banti ( piazza della Libertà) un incontro con i genitori degli alunni iscritti al primo anno di tutti i cicli (prima classe della scuola dell’infanzia, della primaria e delle medie).

"La riunione con i genitori sarà l’occasione per comunicare le date di inizio dei servizi scolastici, ma anche per fornire loro informazioni utili e chiarimenti relativi al loro funzionamento. Come Comune vogliamo essere vicini alle famiglie attraverso servizi efficienti e procedure smart", aggiunge l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano.