Tutto l’amore che c’è dietro a un libro

Di fatto esaurito in poche ore. Davanti a qualche edicola anche clienti in fila. In molte prenotazioni arrivate da giorni. L’edicolante di San Francesco costretto a cercare una copia in città per una cliente che lo voleva perché aveva riconosciuto suo padre in una foto inedita. Anche questa volta "Prato com’era", in volume unico firmato da Roberto Baldi con le foto dell’archivio Ranfagni, è stato un grande successo. Un successo che racconta soprattutto l’amore dei lettori per Prato. Adesso dunque è il momento dei ringraziamenti: agli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa e ai lettori stessi, che mantengono un legame forte e duraturo con La Nazione.