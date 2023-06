Tutti sui pedali per Iannelli La corsa che parte da Prato parla di sicurezza stradale

Un’iniziativa per ricordare Giovanni Iannelli, mantenere vivo il suo ricordo, per sensibilizzare sulla sicurezza stradale di chi va in bici e il rispetto delle regole nelle gare ciclistiche.

E’ la pedalata di sabato 10 giugno, con qualsiasi tipo di bicicletta, aperta a tutti, da piazza del Duomo a Prato a Carmignano: si concluderà di fronte al murales che raffigura il giovane atleta pratese morto a 22 anni in seguito alla caduta in volata durante la gara ciclistica a Molino dei Torti in provincia di Alessandria nell’ottobre 2019.

L’atleta pratese finì contro lo spigolo di una colonna in mattoni di un cancello che non era stato protetto. La pedalata di 15 km organizzata dal C.F.F. Seanese è stata presentata nella Sala consiliare del Comune di Carmignano presenti il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti e l’assessore allo sport Jacopo Palloni, il neo eletto sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri con l’assessore al turismo e allo sport Piero Baroncelli, il vice sindaco di Prato Simone Faggi, il presidente del Comitato provinciale di Prato di ciclismo Andrea Vezzosi, il comandante della polizia municipale di Carmignano e grande amante del ciclismo, Rolando Palagini. Il ritrovo in piazza del Duomo alle 9 e partenza del gruppo mezzora dopo. Prime pedalate nel centro storico quindi Grignano, Cafaggio, Fontanelle, Poggio a Caiano per iniziare la salita verso Carmignano. Seguirà di fronte al Comune di Carmignano, una cerimonia per ricordare Iannelli. Durante la presentazione della corsa, i rappresentanti dei tre comuni, il dirigente del ciclismo pratese Vezzosi e il comandante Palagini, hanno sottolineato quanto sia utile l’aspetto sicurezza per chi va in bici per ridurre l’errore e la fatalità.

Lo sport fa bene e il ciclismo è in perfetta sintonia con il turismo e la promozione del territorio.

Infine Il referente del C.F.F. Seanese, Franco Chiuchiolo ha presentato le altre tre manifestazioni previste nella prossima settimana. Giovedì 8 giugno a Poggio a Caiano, gimkana dei giovanissimi "Aspettando Poggio in Vetrina"; sabato 10 la Pedalata ecologica ricordando Giovanni Iannelli, domenica 11 al mattino le due gare esordienti, Memorial Maurizio Poltri-Mariangela Pedrazzani con partenza da Poggio a Caiano e conclusione a Carmignano.

