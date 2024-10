Tutti in biblioteca. Libri d’autunno idee per pensare

Tante iniziative per bambini con Un Autunno da sfogliare nel weekend. Leggiamo insieme di... è il titolo del ciclo di incontri gratuiti per bambini dai 4 ai 10 anni ogni sabato mattina nelle biblioteche comunali Ovest, Nord e di Casale: domani alle 10.30 i piccoli potranno divertirsi tra letture animate e laboratori creativi (ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria). Nelle decentrate c’è anche Biblioteca con delitto: si cercano aspiranti detective per risolvere un caso davvero misterioso scritto per l’occasione da Luca Martinelli. Proprio da domani sarà possibile ritirare gli indizi e la scheda da compilare per la soluzione nelle biblioteche oppure via mail. In palio buoni acquisto nella Libreria Giunti. Domenica nella sala ragazzi della Lazzerini dalle 10 alle 12 torna l’appuntamento con le Domeniche piccine per famiglie con bambini da 6 mesi a 3 anni con suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. Sempre domenica alle 16 ultimo appuntamento per bambini dai 4 anni con Vorrei un tempo lento lento e Alessandra Forlani i piccoli proveranno a portarsi dietro un po’ del tempo dell’estate con la lettura di storie che invitano alla lentezza. Silenzi che si toccano è il titolo dell’incontro. Prenotazione obbligatoria su bit.ly/form-tempolento-halloween

In Lazzerini oggi sarà inaugurata la mostra "Guglielmo Marconi. Le onde della comunicazione" visitabile fino al 21 novembre. In occasione delle celebrazioni per i 150 anni della nascita, l’Istituto di studi storici postali, in collaborazione con la biblioteca, dedica un affascinante percorso espositivo a Marconi per narrare il suo genio, la sua storia, il successo planetario. Premio Nobel per la Fisica per la scoperta delle onde radio nel 1909, a lui oggi il mondo deve la nascita della radio, della televisione, del wireless e della comunicazione senza confini. Sempre in Lazzerini domani alle 17 al via La castità della mente, ciclo di incontri a cura di David Fiesoli. Nell’era dell’intelligenza artificiale, la sfida più importante è riportare al centro del pensiero la cultura umanistica, restituirle la parola, affiancarla alla cultura scientifica. Attraverso la poesia, la letteratura, la filosofia, si può coltivare quella "castità della mente" che già auspicava Virginia Woolf. Così David Fiesoli dedica questo primo incontro a Omero, Ulisse nell’isola dei poeti.