Tutti alla scoperta di Gonfienti. Domani la visita agli scavi etruschi

Si scrive Gonfienti, si legge Etruschi. Tradotto: le origini di Prato. Al calar del sole, domani pomeriggio ci addentreremo in una pagina di storia ancora tutta da scoprire, riannodando le radici etrusche della nostra città. Tutti a Gonfienti, alla scoperta degli scavi dell’area archeologica e dell’area espositiva del Mulino di Gonfienti, intorno alla quale nel 1997 - durante gli scavi per realizzare l’Interporto della Toscana centrale - fu rinvenuta un’importante città etrusca, risalente alla fine del VII secolo a.C, di cui solo una parte è stata finora scavata.

L’appuntamento è alle 18 con la visita guidata che rientra nell’ambito dell’iniziativa "Le notti dell’Archeologia", promossa dalla Regione Toscana.

Il punto di partenza dell’itinerario si snoderà dall’area archeologica: è consigliabile parcheggiare intorno al Mulino di Gonfienti, tappa finale del tour. Le indicazioni per arrivare sono disponibili sul sito del Museo di Palazzo Pretorio, che organizza le visite (ultimi posti disponibili).

Il costo per partecipare è di 5 euro (più 2 euro di prevendita) e i biglietti sono acquistabili solo online, sul sito di Coopculture (ecm.coopculture.it). Per informazioni è possibile mandare una mail a [email protected]. A proposito di Palazzo Pretorio, giovedì 18 luglio il museo farà gli straordinari aprendo le porte in orario serale, con uno speciale fuoriprogramma: dopo aver ammirato il tramonto dalla terrazza, con una vista panoramica su tutta la città che abbraccia l’orizzonte fino a Firenze, seguirà una visita guidata tematica tra i capolavori della collezione permanente del museo.

Nel dettaglio, alle 21 è prevista una visita guidata dedicata alla scoperta del ruolo dei paesaggi e del loro valore nella rappresentazione artistica. Questo appuntamento arriva dopo quelo del 4 luglio, quando ci si è concentrati sul ruolo della luce nell’arte (dai fondi oro del Trecento fino alla luce riflessa nell’opera di Michelangelo Pistoletto). Il costo è di 15 euro, prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0574 1837859 oppure mandando una mail all’indirizzo [email protected].

