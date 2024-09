Tutti al cinema. Festa Terminale e tante proposte

Weekend per festeggiare i primi 40 anni al Terminale: oggi e domani ospiti, ricordi, aneddoti, tavole rotonde. Naturalmente non può mancare il cinema, stavolta ad ingresso libero. Stasera doppio appuntamento: alle 21,30 torna il primo film programmato dal Terminale nel gennaio del 1984, "War games – giochi di guerra", a seguire uno dei più grandi successi nei 40 anni di attività della sala di via Carbonaia, "I soliti sospetti" con uno straordinario Kevin Spacey. Ancora cinema domani alle 10,30 per la rassegna Cinefilante con "Atelier incantato". Nel pomeriggio (ore 16,30) omaggio ad Alain Delon con la riproposta de "La prima notte di quiete" del 1972 diretto da Valerio Zurlini. Nel cast anche Giancarlo Giannini e Lea Massari. Dopo la pausa estiva ha riapoerto anche il cinema Pecci con tre film. Dal festival di Venezia "Taxi monamour" di Ciro De Caro. L’insolito incontro tra due donne apparentemente molto diverse tra loro, ma in realtà con molte cose in comune (oggi ore 16.15/21.15 domani ore 18). Poi "Invelle", film di animazione di Simone Massi, la storia di tre bambini in diverse epoche del ’900 (oggi ore 18,30 domani ore 16.30/21) e uno dei capolavori di Sergio Leone, "Per un pugno di dollari" in versione restaurata (mercoledì ore 21.15). Al cinema Eden il ritorno del maestro Gianni Amelio: "Campo di battaglia" racconta la tragedia della prima guerra mondiale. Protagonista Alessandro Borghi, ma la vera sorpresa è Gabriel Montesi. Dopo una lunga serie di ruoli da trucido (uno per tutti "Siccità") un ruolo importante che gli ha permesso di mettere in luce le sue ottime doti di interprete (ore 17/21). C’è poi "Beetlejuice Beetlejuice" di Tim Burton che coinvolge nel cast la neo fidanzata Monica Bellucci (ore 17), ma diciamo la verità, di tutta l’operazione se ne potevafare a meno. Chi ama il cinema d’autore non dovrebbe perdere "Limonov", biopic sull’artista scrittore politico russo Eduard Veniaminovic Savenko in arte Limonov (ore 20.45). Commedia tutta italiana con "L’ultima settimana di settembre" con Diego Abatantuono e un giovane attore, Biagio Venditti, di cui sentiremo parlare (ore 17/21). Nonno e nipote in un viaggio "on the road" che si rivelerà fondamentale per la costruzione del loro rapporto.

Federico Berti