Tutti a scuola con il Pedibus. Domani l’avvio

Partirà domani, in via sperimentale, il progetto del "Pedibus" che coinvolgerà, in questa prima fase gli alunni che frequentano la scuola primaria "Alberto Manzi" di Morecci, in centro a Montemurlo.

Il Pedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un "autista" davanti e un "controllore" che chiude la fila. l Pedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle "fermate" predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. Il pedibus si svolgerà dal lunedì al venerdì mattina e funzionerà solo nel tragitto di andata (casa-scuola) su una "linea unica", da piazza Costituzione alla scuola "Manzi".

Le associazioni che hanno aderito e che metteranno a disposizione i propri volontari per accompagnare i bambini del Pedibus sono l’Associazione nazionale carabinieri in congedo di Montemurlo, il Gruppo Alpini di Montemurlo e la Misericordia di Montemurlo. "Tra gli obiettivi del progetto c’è quello della promozione di mobilità sostenibile attraverso la riduzione del traffico veicolare, particolarmente intenso negli orari di inizio e termine delle lezioni scolastiche, e quindi dell’emissione di agenti inquinanti, limitandone gli effetti nocivi", spiega l’assessore alla mobilità, Valentina Vespi alla quale fa eco l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano: "Vogliamo coinvolgere gli alunni, educandoli al rispetto dell’ambiente a partire dai piccoli gesti quotidiani ma anche all’autonomia negli spostamenti e all’impegno personale".

Le famiglie che decideranno d’iscrivere il proprio figlio al al servizio nelle mattine prestabilite dovranno farsi trovare al punto di ritrovo in piazza della Costituzione alle 7.55 e la partenza è prevista alle ore 8 con arrivo alla scuola primaria A. Manzi in via Morecci intorno alle 8.20.