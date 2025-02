Tutti a scuola a piedi per San Valentino

Bambini a piedi a scuola il giorno di San Valentino con PratoLovePedibus, l’iniziativa di Legambiente con il supporto del Comune. "L’invito a partecipare al pedibus è rivolto a tutte le scuole cittadine, soprattutto infanzia e primaria, e alle famiglie pratesi che quotidianamente affrontano il tragitto casa-scuola – dice Elena Canna, di Legambiente –. L’auspicio è che come gesto d’amore per i bambini e la città, sia offerta loro l’opportunità di andare a scuola a piedi o in bici".

Le linee pedibus attualmente attive sono dieci (ma stanno crescendo) in varie zone di Prato. Legambiente sottolinea come un gesto semplice come quello di andare a scuola a piedi, porti con sé tantissimi aspetti positivi: una immediata riduzione del traffico davanti alle scuole e più in generale in città (il 30 per cento del traffico nelle ore di punta è attribuibile all’accompagnamento a scuola dei figli), una maggiore qualità dell’aria e sicurezza degli spazi antistanti le scuole, un’opportunità per i bambini di muoversi con più autonomia, socializzando e imparando ad orientarsi e a porre attenzione a ciò che li circonda.

L’iniziativa coincide con la tappa toscana della campagna itinerante di Legambiente Città 2030 che promuove una mobilità sostenibile per costruire città più vivibili e sicure. I nuovi dati sull’inquinamento a Prato misurato in polveri sottili e biossido di azoto saranno presentati dall’associazione proprio il 14 febbraio. "Mi auguro che tanti alunni e le loro famiglie aderiscano a questa iniziativa creando tante belle linee colorate sul loro percorso verso le scuole", dice l’assessore alla mobilità Cristina Sanzò.