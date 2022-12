10 dic 2022

Tutte le settimane dalla Toscana all'Ucraina per portare aiuti: il cuore di Slavik e Anyta

Si può dare una mano portando alla parrocchia coperte, calzini invernali da donna e per bambini, cibo in scatola, biscotti, latte a lunga conservazione, latte in polvere e pannolini