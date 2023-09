Tutor di Alia a Prato aiutano a differenziare meglio

È ripartito il progetto ideato e promosso dal Comune e da Alia per promuovere il decoro urbano, contrastare gli abbandoni di rifiuti e migliorare la qualità della raccolta differenziata. Tornata in centro storico, la campagna di comunicazione e sensibilizzazione ha accompagnato i concerti che sono andati in scena in piazza Duomo.

In queste ultime serate la cargo bike elettrica e gli animatori di "Che Prato! Più raccolta differenziata, più decoro" hanno cercato di stimolare, coinvolgere e sensibilizzare le migliaia di persone che si sono riversate in centro storico illustrando le corrette modalità con cui effettuare la raccolta differenziata, con particolari raccomandazioni a non abbandonare a terra lattine, bottiglie e bicchieri di plastica.

Inoltre, grazie al supporto degli organizzatori di "Settembre Prato è spettacolo", durante i concerti è stato proiettato un breve filmato per ricordare a tutti i presenti di utilizzare correttamente i nuovi cestini bi-frazione installati in centro storico. Già da ieri, mercoledì 6 settembre, e per almeno 6 delle 12 serate previste nel calendario di eventi che farà da corollario alla Palla Grossa, le attività di "Che Prato!" si sposteranno in piazza del Mercato Nuovo, per intercettare una fetta di utenti più variegata e ampia possibile e proseguire nell’opera di sensibilizzazione iniziata nel luglio scorso, durante i giovedì dedicati alle aperture serali dei negozi e nelle serate della movida più frequentate dai giovani.