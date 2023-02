Truffe on line Ecco come non rischiare

Gli acquisti sul web vanno fatti con prudenza. Infatti, al contrario di ciò che si può immaginare, le truffe online sono un fenomeno in crescita, che ha registrato un incremento del 20% rispetto alle stime del 2022.

Gli esempi sono molti: uno per tutti eBay, una delle app di maggior successo per la compravendita online di oggetti nuovi o usati, dove chiunque può crearsi un profilo come venditore; prima di acquistare, quindi, è meglio scorrere la pagina delle recensioni per capire se è affidabile e non imbattersi in un imbroglione. Ma come fare ad individuare i truffatori? Di solito questi furbetti non hanno un profilo completo di biografia e foto e non mostrano chiaramente i prodotti che mettono in vendita. Come tutelarsi dalle truffe online? E’ consigliabile utilizzare metodi di pagamento sicuri, acquistare attraverso siti affidabili, non fidarsi di prezzi troppo bassi e non fornire i dati personali e della carta di credito. Per essere ancora più sicuri, verificare l’attendibilità del venditore, contattandolo direttamente. Insomma, bisogna stare in allerta con gli acquisti online, perché il rischio di truffa è sempre dietro l’angolo.