Trofeo del Bacchino, le medaglie dell’Azzurra

La vittoria finale è andata all’Esseci Nuoto, che ha conquistato la prima posizione della classifica delle società. Ma anche i padroni di casa dell’Azzurra si sono difesi bene, in una manifestazione che ha portato a Prato decine e decine di giovanissimi agonisti provenienti da tutta la Toscana. Questa la sintesi della seconda edizione del "Trofeo del Bacchino" di nuoto, organizzato dal sodalizio pratese ed andato in archivio un paio di giorni fa. Per quel che riguarda l’Azzurra, sono saliti sul gradino più alto del podio Alessandro Santini nei 200 rana e nei 200 stile, Leonardo Cervo nei 50 dorso e nei 100 rana (oltre ad un argento nei 50 farfalla) Ginevra Ina nei 200 stile, Greta Petracchi nei 200 rana, Filippo Berti nei 50 dorso (in aggiunta ad un argento nei 100 stile) e Milo Bartolozzi nei 100 rana. Medaglia d’argento per Ginevra Pattarozzi nei 200 stile, Bianca Guarducci nei 200 dorso, nei 400 misti e nei 200 farfalla, Francesco Mastrolia nei 200 stile (oltre ad un bronzo nei 50) Leonardo Bartolini nei 100 stile, Vittoria Bellina nei 50 dorso e Francesco Del Gallo nei 200 stile (con un bronzo nei 200 dorso). Bronzo invece per Silvia Scuccimarra nei 50 stile, Anna Giulia Mattiello nei 400 misti e nei 200 stile, Chiara Castagnoli nei 50 stile e nei 100 rana.

Giovanni Fiorentino