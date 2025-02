Tributo a Palatucci. Giusto fra le Nazioni

Un ricordo della memoria di Giovanni Palatucci, il noto ex Questore di Fiume, morto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945. Stamani la Polizia di Stato celebrerà Palatucci, medaglia d’oro al merito civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio molti ebrei stranieri ed italiani.

Il programma prevede due iniziative, la prima (ore 10,30) si svolgerà al Convitto Nazionale Cicognini dove una rappresentanza di studenti, all’interno del teatro “G. D’Annunzio“, illustrerà la figura dell’ex Questore, alla presenza di vari relatori tra cui Gigliola Sacerdoti Mariani, appartenente alla comunità ebraica che porterà una testimonianza diretta.

La seconda iniziativa sarà alle 12 con una breve cerimonia commemorativa al parco della liberazione e della pace in via Roma con deposizione di una corona di alloro alla lapide che ricorda Palatucci nelle adiacenze del punto dove, alcuni anni addietro la Questura di Prato, mise a dimora un ulivo in suo onore. Interverranno le autorità, il comune e una rappresentanza della Comunità Ebraica.