Tribunale verso il collasso Vertice con l’inviato del ministro dopo lo stop ai decreti ingiuntivi

Sono molte le questioni sul tavolo che attendono questa mattina il capo di gabinetto, Alberto Rizzo, del ministro della Giustizia Carlo Nordio. L’inviato del ministero – ex presidente del tribunale di Vicenza – sta effettuando in questi giorni il giro di alcune delle realtà più in difficoltà, come appunto il tribunale di Prato. Rizzo sarà in tarda mattinata al palazzo di giustizia di Prato dove incontrerà il presidente Francesco Gratteri, il procuratore Giuseppe Nicolosi e il presidente dell’Ordine degli avvocati, Marco Barone. Un incontro importante – su cui hanno lavorato per promuoverlo il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli e la deputata pratese Chiara Dalla Porta – per mettere al corrente (se ce ne fosse ancora bisogno) il capo di gabinetto del Ministero della Giustizia sulle condizioni in cui versa il tribunale da anni nella speranza che l’inviato da Roma se ne faccia carico provando finalmente a fare qualcosa. Fra i primi problemi da porre all’attenzione di Rizzo c’è quello della scopertura di organico arrivata oramai al 50% per quanto riguarda il personale amministrativo che dovrebbe contare 71 unità contro le 45 presenti effettivamente. Una carenza di organico che arriva a superare il 70% se si passa ad analizzare la situazione...