Tribunale, promessi sette funzionari "Ministero al lavoro sulle criticità"

Un incontro tecnico, per parlare di numeri e affrontare la spinosa questione del tribunale di Prato. Il vertice (annunciato una settimana fa e caldeggiato dal sottosegreatrio agli Esteri Giorgio Silli e dalla deputata pratese Chiara La Porta ) si è tenuto ieri mattina in tribunale a Pratro dove è arrivato il capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Alberto Rizzo. Il rappresentante del Ministero – un ’tecnico’ in quanto è stato presidente del tribunale di Vicenza – ha incontrato il presidente del tribunale di Prato Francesco Gratteri, il procuratore della Repubblica Giuseppe Nicolosi e il presidente dell’Ordine degli avvocati Marco Barone. Le questioni sul tavolo erano moltissime, prima fra tutte la drammatica carenza di organico che affligge da circa 20 anni il palazzo di giustizia pratese. E la risposta, forse per la prima volta, è arrivata: sette funzionari assunti con il concorso del 2 marzo saranno destinati a Prato. Un sogno? No, realtà. Il numero non è certo sufficiente a ripianare tutti le falle del tribunale, prima fra tutte le situazione del giudice di pace, ma almeno rappresenta un punto di partenza. Dei sette, cinque saranno assegnati al tribunale e due alla Procura. Uno potrebbe essere smistato al giudice di...