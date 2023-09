Trenta gradi nel weekend. E minime su

Oggi trenta gradi, domani idem, domenica e lunedì 31, tanto per gradire. Secondo le previsioni del Lamma regionale l’estate infinita sconfinerà ad ottobre, mai visto o quasi, certamente un’eccezione con queste massime. Non è tutto, perché se oggi la minima prevista è di 12 gradi, nel fine settimana il termometro salirà anche la notte arrivando ai 16-17 gradi di domenica e lunedì. Insomma, autunno cercasi. Non che in questi giorni sia andata molto diversamente, visto che anche ieri la massima è rimasta intorno ai trenta gradi. Quando ci sarà un’inversione di tendenza? Stando al Lamma, anche la prossima settimana le temperature saranno sopra la media... Il cambio dell’armadio può aspettare.