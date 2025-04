Treni, estate bollente. Lavori e cancellazioni

Ennesima estate di cantieri sulla rete ferroviaria, con disagi per chi viaggia sia lungo la Direttissima, sia per la Firenze Viareggio. Tra Prato e Bologna proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico per collegare l’area logistica costiera toscana, il sistema logistico e portuale emiliano-romagnolo con il centro e il nord dell’Europa: un investimento da 530 milioni di euro, con le opere che si dovrebbero concludere a fine 2025. Come nelle passate estati, due periodi diversi di blocco della circolazione. Il primo da lunedì 10 giugno a venerdì 9 agosto, con la chiusura della tratta Pianoro – Vernio, ma fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio il passaggio dei treni verrà garantito nelle fasce orarie 5-8.30 e 15.30-22. Il secondo da sabato 10 agosto a domenica 8 settembre, quando la chiusura riguarderà la stessa tratta per tutta la giornata. Con esclusione delle fasce garantite, il servizio regionale – sia in direzione Prato sia in direzione Bologna - sarà effettuato con treno fra Bologna e Pianoro, con autobus diretti fra Bologna e Prato (alcuni effettueranno fermata intermedia a San Benedetto Val di Sambro) e con autobus fra San Benedetto Val di Sambro e Prato e fra Vernio, Vaiano e Prato. Dal 5 all’8 agosto, per la concomitanza di lavori sulla Porrettana, l’interscambio con i treni della stessa linea a Sasso Marconi sarà sospeso e il servizio di bus diretti sarà integrato con bus nella tratta San Benedetto Val di Sambro, Grizzana, Monzuno, Pianoro in coincidenza con i treni. Negli stessi periodi niente fermate a Prato degli intercity negli orari dei cantieri: per i percorsi più lunghi non resta che l’alta velocità da Firenze. I canali di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper sono aggiornati.

Le modifiche alla circolazione sulla Firenze Viareggio dipendono dal cantiere per il raddoppio della linea tra Pistoia e Montecatini e sono previste da domenica 8 giugno a domenica 7 settembre. Come nelle estati precedenti ci saranno corse sostitutive con bus tra le stazioni di Pistoia e Montecatini effettuate via autostrada, che non prevedono la fermata di Serravalle Pistoiese. Saranno aggiunti ulteriori servizi bus nelle fasce pendolari tra Pistoia e Lucca e tra Pescia, Pistoia e Firenze. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione al traffico e i posti disponibili potranno essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus.