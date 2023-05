Tre giorni dedicati alla buona tavola Gusto e solidarietà a braccetto

Valorizzare le eccellenze del territorio pratese, ma non solo. E’ questo l’obiettivo che ha portato all’istituzione di "EatPrato e la Toscana in Bocca - Alla corte dell’Imperatore", la tre giorni prevista dal 7 al 9 giugno e organizzata da Confcommercio. Come si intuisce dal titolo dell’iniziativa, la kermesse entrerà a far parte del programma di "EatPrato" e "Vetrina Toscana", progetto nato a seguito di un accordo quadro con il Comune di Prato. Le serate, che si terranno al Castello dell’Imperatore, saranno caratterizzate dalla degustazione dei prodotti tipici regionali, preparati dai migliori chef, pasticceri e bartender del territorio.

Per quanto riguarda i pubblici esercizi pratesi, non mancheranno i piatti dell’Enoteca To Wine, dell’Operà Art Restaurant, del Ristorante Il Capriolo e di Triplo. Presenti anche la Pasticceria Nuovo Mondo, Le Barrique e Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi.

Pure la provincia di Pistoia sarà rappresentata da alcune sue realtà come l’Enoteca Baldovino, La Bussola da Gino, il Ristorante da Lorenzo, Toscana Fair, la Trattoria Bettola, Faccendi, il Taba dolce di latte e Voronoi.

La manifestazione, il cui perimetro è stato definito attraverso i primi risultati emessi dal piano strategico di competitività per le province di Pistoia e Prato (realizzato da Confcommercio assieme a Strategique, think tank basata ad Harvard e guidata dal professor Alberti), verrà inaugurata il 7 giugno dalle 20 con una cena di gala, riservata ad operatori economici e stakeholder.

Per aderire serve un contributo minimo di 50 euro, oltre che la prenotazione al 3355775485. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Ant Italia Onlus, la più ampia realtà nazionale non profit per l’assistenza sociosanitaria domiciliare gratuita e ai pazienti oncologici.

Per l’occasione sarà possibile degustare una proposta enogastronomica poliedrica, composta grazie all’offerta dei nove ristoranti, tre pasticcerie e due cocktail bar. L’8 e il 9 giugno la kermesse proseguirà – dalle 19 alle 24 – a ingresso libero, con i partecipanti che avranno la chance di assaggiare i piatti, i drink e i vini presentati dalle diverse realtà di Prato e Pistoia.

Tutto questo tramite l’acquisto di "gettoni Bocca". Ogni serata sarà corredata da un accompagnamento musicale dal vivo, mentre l’8 e il 9 giugno verrà dato spazio anche a due talk tematici. "Il nostro territorio – dice l’assessore Gabriele Bosi – non fa rima solo con tessile, ma anche con eccellenze enogastronomiche. E questa è l’occasione giusta per dimostrarlo". Gli fanno eco Tiziano Tempestini e Tommaso Gei, rispettivamente direttore di Confcommercio e presidente Fipe. "Il rilancio dell’economia locale deve passare anche attraverso la creazione di una nuova destinazione turistica e sulla valorizzazione dei nostri prodotti".

Francesco Bocchini