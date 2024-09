Tre film simbolo e un cinequiz. Con gli abbonamenti in palio

Sarà la sindaca Ilaria Bugetti a fare per prima gli auguri di compleanno al Terminale, sabato pomeriggio alle 17. Subito dopo la tavola rotonda, alla quale parteciperanno alcuni dei protagonisti di questi primi quarant’anni di attività.

Tanti ricordi e aneddoti che saranno coordinati da Gigi Rivieri, il presidente del Terminale dal 1992.

Nella due giorni ci sarano altri ospiti, incontri e presentazioni, ma non potrà mancare il cinema, con tre film simbolici, tutti a ingresso libero. Il primo sarà proiettato sabato alle 21,30: "Wargames. Giochi di guerra", il film di grande successo diretto nel 1984 da John Badham e interpretato da Matthew Broderick che fu il primo ad essere proiettato in via Carbonaia (racconta la storia di un giovane appassionato di informatica che si trasformerà in un pericoloso hacker). Subito dopo il secondo film scelto per questo importante compleanno, ovvero uno dei più grandi incassi nella vita del cinema pratese, rimanendo in programmazione per diverse settimane. Ecco "I soliti sospetti", ottimo thriller del 1995 diretto da Bryan Singer ed interpretato dal grande Kevin Spacey, che vinse anche l’Oscar come attore non protagonista (altrettanto bravi anche Chazz Palminteri, Gabriel Byrne e Benicio Del Toro). Infine, l’omaggio al grande divo Alain Delon scomparso recentemente, a cura del cineclub Mabuse: domenica alle 16.30 ecco "La prima notte di quiete", splendido film di Valerio Zurlini, in una copia restaurata in 4K. Nel cast anche Giancarlo Giannini e Lea Massari. Film drammatico e crepuscolare, quasi mai trasmesso in tv, riproposto quest’estate nelle sale in occasione del centoventesimo anniversario della nascita della casa di produzione Titanus. "La prima notte di quiete" è stata una delle prime pellicole proiettata a cura del Mabuse sul grande schermo di via Carbonaia, nel 2016. Al termine della proiezione, alle 19, ci sarà Cinequiz, gioco a premi per cinefili e non solo, con in palio abbonamenti al Terminale.

fe. be.