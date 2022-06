Tre decessi in Toscana, solo 14 contagi a Prato

Sono stati solo 14 i nuovi casi di positività al Covid nella nostra provincia secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Si registrano purtroppo invece altri 3 decessi a causa del virus in Toscana: si tratta di due uomini e di una donna, età media 71,3 anni, residenti nelle province di Firenze, Lucca e Pisa. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia arriva così a 10.099. A livello regionale i nuovi contagiati sono stati 307 in più rispetto al giorno predente, con un’età media di 53 anni circa. Eseguiti 3.131 tamponi di cui 735 molecolari e antigenici rapidi, di cui il 9,8% è risultato positivo. I ricoverati sono 247, stabili rispetto a giovedì, di cui 17 in terapia intensiva (1 in più). Rispetto a giovedì i casi sono in forte calo così come i test per un tasso di positività in pratica identico: nel precedente report i contagi erano 1.061 su 11.054 per un’incidenza di nuovi positivi del 9,6% (58,3% sulle prime diagnosi). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.117.254 (96,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono 26.093, (-2,3%). 25.846 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o risultano prive di sintomi (622 in meno rispetto a ieri, meno 2,4%).