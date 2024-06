Travolto mentre attraversa viale della Repubblica, indagata la conducente

Prato, 7 giugno 2024 – Ha tentato di attraversare viale della Repubblica, all’altezza di via Piero della Francesca, in un punto dove non ci sono le strisce pedonali. Passata la prima parte della corsia è stato, però, travolto da una Mini che arrivava a velocità sostenuta e che lo ha preso in pieno facendogli fare un volto di una decina di metri. L’impatto è stato violentissimo: la vittima, un pachistano di 48 anni, ha fatto un volo per aria per poi atterrare sull’asfalto in modo violento. L’investimento è stato ripreso da una telecamera di sicurezza della zona. Il video choc, che sta circolando da due giorni sui social network, è stato acquisito dalla polizia municipale che sta seguendo le indagini. Il pachistano è stato portato al Santo Stefano in codice rosso ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono molto gravi ed è tutt’ora in prognosi riservata. In un primo momento le sue condizioni avevano fatto ben sperare in quanto è rimasto cosciente fino all’arrivo dei soccorritori.

La polizia municipale è intervenuta in viale della Repubblica per i rilievi dell’incidente e per ascoltare i testimoni. E’ stato, poi, rintracciato il video della telecamere nel quale si vede benissimo il momento del terribile impatto. La conducente, pratese di 20 anni, è stata indagata per lesioni gravi come atto dovuto.

Secondo quanto emerso dalle immagini del video, si vede il pachistano che sopraggiunge dai giardini e che tenta di attraversare la strada in un punto in cui non ci sono le strisce pedonali. Riesce a passare la prima corsia: la macchina infatti rallenta per farlo passare. Ma quando passa nella seconda corsia, quella nel centro della carreggiata in direzione della rotonda della Questura, si vede sopraggiungere una Mini bianca che lo falcia di netto. L’uomo rimbalza prima sul cofano della macchina e poi fa un volo in avanti di diversi metri. L’auto, con alla guida la ventenne, si ferma immediatamente per prestare soccorso al pedone investito.

Adesso si dovrà capire a quale velocità procedeva la giovane, anche se è accertato che il pachistano non si trovava sulle strisce pedonali.