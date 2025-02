Travolti sulle strisce. Incidente sul ponte Datini. Gravi due pensionati

Sono stati investiti in prossimità della rotatoria di ponte Datini due anziani, lei 83 anni e lui 84 anni. L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 10,30 per cause in corso di accertamento. In una mattinata piovosa, la coppia stava attraversando strada sulle strisce pedonali quando sono investiti da una Fiat Panda, condotta da un 90enne.

La coppia è finita a terra ed è stato chiamato subito il 118. Due ambulanze hanno prestato le prime cure agli anziani che erano coscienti e poi li hanno ricoverati in codice giallo al Santo Stefano per tutti gli accertamenti.

Nel frattempo la polizia municipale si è occupata dei rilievi del sinistro e dello smaltimento del traffico. Fra la pioggia, la chiusura della corsia di marcia, la rimozione del veicolo e i soccorsi si sono create lunghe file in entrambe le direzioni di marcia del viale Galilei.

La coppia è rimasta in ospedale ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Nelle giornate di pioggia è sempre utile prestare la massima attenzione e moderare la velocità perché in caso di frenata, sull’asfalto bagnato, c’è il rischio di perdere il controllo del veicolo.

E sempre in tema di incidenti stradali, non è ancora stato individuato il conducente del furgone che domenica sera ha travolto un cittadino tunisino, mentre era a bordo del suo monopattino. Il furgone si è dato alla fuga e l’incidente è avvenuto intorno alle 22, in via Santa Margherita, la strettoia che porta in piazza Mercatale.

Il tunisino, 38 anni, senza casco, secondo le dichiarazioni dei testimoni, è stato speronato dal furgone che non si è fermato a prestare soccorso, ma è scappato. Ad assistere a tutta la scena è stato un automobilista cinese che, con la sua Audi, viaggiava dietro al nordafricano in monopattino e al furgone pirata. La polizia municipale sta seguendo il caso.

