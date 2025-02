Trasferta delicata: "da ritmo alto"

Trasferta da prendere con le molle per la Zenith Prato nel girone D di serie D. I bluamaranto pratesi, infatti, oggi pomeriggio alle 14.30 andranno a far visita al Cittadella Vis Modena. Guardando la classifica quella odierno è a tutti gli effetti uno scontro diretto per provare ad evitare i play out, visto che la formazione modenese si trova appena 5 lunghezze avanti rispetto ai pratesi, con 28 punti frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Una squadra costruita in estate con ben altre ambizioni, che però ha fatto molta fatica ad ingranare e a trovare la giusta continuità e che adesso veleggia a metà fra la lotta per evitare complicazioni e la zona play off.

Di contro la Zenith Prato non arriva con l’organico al meglio a questa partita così delicata e con molti elementi in condizioni non del tutto ottimali, seppur arruolabili almeno per frazioni di partita. "Dovremo essere bravi a gestire le forze e le energie. La cosa che mi preoccupa di più non è la situazione dei giocatori, ma il campo che certamente sarà pesante – commenta Simone Settesoldi, allenatore della prima squadra di via del Purgatorio -. Affronteremo una squadra costruita per stare ai piani alti del campionato, che ha cambiato allenatore e ha giocatori importanti per la categoria e molto fisici. La nostra arma in più potrebbe essere quella di riuscire a tenere alto il ritmo per approfittare della diversa rapidità fra i vari elementi, ma il terreno pesante potrebbe complicare questi piani. Per noi sarebbe fondamentale, ad ogni modo, riuscire a far punti per continuare a smuovere la classifica e ho caricato i ragazzi in settimana, dopo la buona prestazione dello scorso weekend".

Unico assente certo, nelle fila pratesi, sarà lo squalificato Saccenti. Per il resto tutti presenti, ma con alcune situazioni da tenere sotto controllo per scarso minutaggio nelle gambe (Cecchi e Rosi soprattutto) o per qualche acciacco da non aggravare (Toccafondi e Fiaschi). Nel consueto 4-3-1-2 di mister Settesoldi, di conseguenza, Brunelli sarà ancora una volta chiamato a difendere la porta. In difesa quasi certi al centro Cela e Pupeschi, con Fiaschi (o Casini) sulla destra e con Perugi (o Messini) sulla corsia mancina. A centrocampo Nistri, assieme molto probabilmente con Moussaid e Toccafondi , con Kouassi (o Asprone) dietro le due punte che dovrebbero essere inizialmente Cellai e Mertiri. Falteri e Longo pronti a subentrare, con il primo che però, in caso di campo favorevole alle sue qualità di tecnica e rapidità, potrebbe anche partire dal primo minuto.

Il Cittadella Vis Modena dovrebbe schierare nel suo 3-4-1-2 De Fazio; Boccaccini, Sabotic, Fort; Manzotti (o Carretti), Mandelli, Mora, Martey; Bertani; Formato, Guidone. Mister Gori dovrà fare a meno degli infortunati Serra, Tesa, Fontana e Aldrovandi.