Trasferta amara in Sardegna

Nella terza giornata del campionato di serie A1 il Circolo Prato 2010 esce sconfitto per 4-1 sul campo del Marcozzi Cagliari. Giacomo Allegranza (nella foto) ha garantito ai pratesi una partenza lanciata, ottenendo il suo primo successo nel massimo campionato. Si è portato sul 2-0 ed è stato rimontato dal russo Denis Ivonin, alla prima presenza stagionale nelle file locali, per imporsi alla "bella" e festeggiare un successo di spessore per 3-2. Carlo Rossi ha riportato la situazione in parità, prevalendo agevolmente sul portacolori pratese Adeyemo Fatai per 3-0, e l’indiano Jeet Chandra, ha sconfitto Csaba Kun, che si è ritirato per infortunio dopo il primo punto (3-0). Federico Vallino Costassa è entrato al posto di Rossi e ha poi mantenuto la sua imbattibilità, imponendosi contro Allegranza (3-0). La sfida fra Ivonin e Kun è saltata per il ritiro dell’atleta del Circolo Prato 2010.

L.M.