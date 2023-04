Trappola dei permessi scaduti "Un’altra pioggia di multe" Ma adesso ci sono gli alert

Ci risiamo con la solita storia: permesso per la Ztl scaduto e una pioggia di multe in arrivo. Una situazione che in passato è capitata a diversi residenti e commercianti del centro che non si sono resi conto di avere il permesso per passare sotto i varchi telematici della Ztl scaduto e hanno continuato a entrare e uscire senza rendersi conto che ogni volta stavano prendendo una multa da 80 euro. E’ quello che è successo di nuovo a Stefano Maffii, residente in centro, dove ha anche l’ufficio, che ha già ricevuto una trentina di multe per essere passato sotto il varco con il permesso scaduto. "Ho due macchine e due motorini, sinceramente non mi sono reso conto che il permesso non era più valido – ha spiegato Maffii – Appena me ne sono accorto l’ho rinnovato al Serraglio ma dopo poco le multe sono cominciate ad arrivare". E non era la prima volta. "La stessa cosa mi è capitata nel 2020. Mi arrivarono multe per circa 9mila euro. Feci due ricorsi al giudice di pace ottenendo due sentenze diverse: il primo giudice mi fece pagare la prima multa annullando le altre in quanto si capiva la mia buona fede. Il secondo non ne annullò neppure una e dovetti pagare più di 2mila euro. Un mio vicino ne ha sborsati 7mila. Non voglio fare il furbo tanto che appena me ne sono accorto sono andato subito a rinnovare il permesso. Aspetterò che mi arrivino tutte le multe e poi farò un nuovo ricorso al giudice di pace. E comunque il messaggio di alert che mi avverte che il permesso è in scadenza non mi è arrivato". Pronta la risposta dell’assessore alla polizia municipale Flora Leoni. "Il servizio di alert deve essere sottoscritto e bisogna lasciare un numero di cellulare – ha detto – E’ un servizio che funziona molto bene tanto che i casi come questo sono davvero sporadici".

Maffii, però, sostiene che il messaggio non gli è mai arrivato nonostante sia iscritto al servizio. "E poi ricordo sempre che bisogna fidarsi della polizia municipale – aggiunge Leoni – Se ci si rende conto che il permesso per la Ztl è scaduto e bene andare dalla polizia municipale e spiegare quello che è successo dicendo che si è passati sotto i varchi. In questo caso è possibile rinnovare il permesso retroattivo se le condizioni non sono cambiate, ossia se siamo sempre residenti nella stessa casa e abbiamo lo stesso numero di targa. In questo caso è possibile trovare una soluzione".

Laura Natoli