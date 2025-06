Lp Nucci festeggia 55 anni. E rilancia: a ottobre la seconda edizione del Salone del Gusto

Prato, 22 giugno 2025 - La Piacentina. C'è una mozzarella a treccia di Piacenza, da 250 grammi, venduta a confezioni di 10 pezzi ciascuna, dietro al nome di una delle più storiche aziende per la vendita all'ingrosso di generi alimentari freschi e da scaffale della provincia di Prato. Le iniziali L.P. seguite dal cognome del suo fondatore, Giovanni Nucci, hanno dato vita infatti al nome di un gruppo che dal 1970 a oggi si è radicato sempre di più nelle province di Prato, Firenze e Pistoia, mantenendo la propria base operativa in città, a Maliseti, in via Sambo. Oggi Lp Nucci compie 55 anni e fa un regalo al territorio: l'organizzazione per il secondo anno consecutivo del Salone del Gusto, Nucci Lab.

Nata da un'idea, come detto, di Giovanni Nucci, oggi l'azienda è guidata anche dalla seconda e terza generazione, rappresentate da Maurizio e Alberto Marmocchi. Un gruppo che garantisce un servizio granitico: gli ordini raccolti dagli agenti vengono processati in magazzino e consegnati puntualmente il giorno successivo. Dopo gli inizi nella rivendita di prosciutti, l'azienda si specializza nella pasta ripiena fatta a mano. Ma la svolta decisiva arriva nel 1975 quando l'attività diventa concessionaria per Prato, Pistoia e Firenze del Pastificio Rana. Da qui i rapporti con la grande distribuzione, la ricerca e la selezione di nuovi prodotti da commercializzare, il nuovo sistema di vendita, i nuovi mezzi per la logistica e l'innovazione con software gestionali di ultima generazione. “Un cammino quello degli ultimi 55 anni ricco di sfide, soddisfazioni, idee, progetti e ambizione nel servire al meglio i territori – spiegano da Lp Nucci -. Un percorso che oggi si rinnova guardando al futuro, alle sfide che ci aspettano, da affrontare con il solito entusiasmo di sempre”.

A proposito di novità, dopo il successo della prima edizione, Nucci Lab torna anche nel 2025. L'appuntamento è per lunedì 20 ottobre negli spazi del Forum Banca Alta Toscana a Quarrata. Uno spazio più grande e multifunzionale, di ben 900 metri quadri, che potrà ospitare più stand e accogliere circa 600 visitatori. “Un evento che come l'anno passato è dedicato esclusivamente agli imprenditori – aggiungono da Lp Nucci -. Che vuole costruire una comunità coesa di attività che collaborano attivamente con l’obiettivo comune di fare crescere il proprio business e rafforzare la reputazione nel settore. Affrontando insieme le nuove sfide, cercando di fortificare i brand e crescere in termini economici”.