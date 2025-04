Tragico rogo di via Toscana. Una targa per le sette vittime. L’omaggio dei Cobas ai morti

"Abbiamo iniziato i lavori per installare una targa commemorativa per i sette operai ed operaie cinesi morti nella strage del Teresa Moda del 2013, bruciati vivi nella fabbrica in cui erano lavoravano e vivano". L’annuncio arriva dal Sudd Cobas. La targa sarà proprio in via Toscana, davanti alla fabbrica del rogo, e sarà inaugurato il primo maggio alle 12.30.

"Abbiamo scelto per questa iniziativa una data simbolo dell’unità dei lavoratori di tutto il mondo. Per ribadire che non c’è nessuna lotta tra cinesi e pakistani in questo distretto, ma una lotta tra operai e sfruttatori. E che gli operai cinesi sono spesso i più sfruttati, a cui rivolgiamo l’appello ad unirsi alla nostra lotta. Qui, a distanza di anni, non c’è nulla che ricordi le vittime di quella strage. Per questo volontari, lavoratori italiani, pakistani e bengalesi hanno scelto di passare il sabato di ponte qui e si sono messi al lavoro per riqualificare una delle tante aiuole del Macrolotto 1 trasformate in piccole discariche e autocostruire il momoriale.

Sarà un memoriale costruito da operai che ricordano altri operai ed operai vittime di un sistema ingiusto e feroce - dicono i Cobas -. Lo stesso contro cui quotidianamente, da anni, il nostro sindacato sta combattendo. La narrazione che sotto la categoria cinesi fa di tutta un erba un fascio tra operai sfruttati ed i loro sfruttatori è solo funzionale alla continuazione di questo sistema.

Il primo maggio inizierà alle 12 in via della Toscana per l’inaugurazione della targa memoriale. Sarà anche il modo di contestare le tantissime fabbriche che anche quel giorno saranno aperte, invitando gli operai costretti a lavorare ad unirsi al Movimento 8x5. Alle 15 corteo dalla Stazione di Porta al Serraglio fino ai giardini di via Marx con un comizio finale e musica.