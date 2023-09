Tragedia al Macrolotto Muore dopo la lite Voleva fermare l’auto della moglie

Una violenta lite fra coniugi finita in tragedia. E’ quella che è avvenuta nella serata di martedì, intorno alle 22,30, in via dei Fossi al Macrolotto. Vittima un uomo di nazionalità cinese di 40 anni che – non si sa bene come – è caduto a terra sbattendo con violenza la testa sul marciapiede. Nonostante i soccorsi, l’uomo non ce l’ha fatta ed è deceduto praticamente sul colpo. Un episodio in chiaro scuro su cui la polizia municipale sta facendo accertamenti. Secondo quanto ricostruito, l’auto che la vittima avrebbe tentato di bloccare era guidata dalla moglie con cui, poco prima aveva avuto un diverbio. E’ stata una disgrazia? Non si è accorta che il marito stesse tentando di fermare la macchina? Lo ha investito volontariamente? Tutte ipotesi su cui saranno fatti accertamenti. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo quanto accertato dalla polizia municipale, intervenuta sul posto in quanto in un primo momento sembrava si trattasse di un incidente stradale, la coppia di cinesi aveva avuto poco prima un diverbio in casa. La donna, 34 anni, è uscita in strada ed è salita in auto, un grosso Suv, per andarsene. L’uomo l’ha raggiunta e il litigio è proseguito in strada. A un certo punto la donna ha messo in moto la macchina per andare via. Quello che è accaduto dopo è poco chiaro anche se la polizia municipale ha un video di una telecamere che ha ripreso parte della scena. Purtroppo il corpo dell’uomo è rimasto nell’ombra dell’auto tanto che non è chiaro quello che è successo.

Sembrerebbe che il cinese si sia aggrappato al finestrino della macchina, o alla portiera, per impedire alla donna di andarsene.

Dalle immagini delle telecamere non si vede bene se l’auto è passata sopra la vittima o se l’ha trascinata. Fatto sta che il cinese è caduto a terra battendo con violenza la testa ed è morto sul colpo. Immediati sono stati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza inviata dal 118 e l’automedica oltre alla polizia municipale e ai vigili del fuoco che hanno illuminato il punto in cui c’era il cinese per consentire le operazioni di soccorso.

La donna, nel frattempo, è scesa dall’auto: ha subito prestato soccorso al marito – come si vede nelle immagini della telecamera – ed è apparsa sotto choc tanto che ha accusato un malore. E’ stata portata al pronto soccorso. La salma, invece, è stata messa a disposizione del pm di turno, Alessia La Placa, che in questa ore disporrà l’autopsia.

La coppia di cinesi è regolare in Italia e ha due figli piccoli. Entrambi lavorano in una confezione la cui proprietaria risulta la madre della donna.

Possibile che la donna non abbia visto il marito attaccato a finestrino e che non si sia accorta di quello che stava accadendo? L’autopsia servirà a stabilire se l’uomo è morto per aver sbattuto la testa sul marciapiede o se è stato trascinato dalla macchina.

Laura Natoli