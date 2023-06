Tra musica e star del web I quattro giorni dell’Omnia

Il reggaeton dei Sismica e il rap di Blebla e Moreno. Gli youtuber LaSabri e Pika, la festa ’Voglio tornare negli anni 90’, mentre scaldano i motori i partecipanti al talent show. La musica e lo spettacolo sono al centro del Radio Bruno Omnia Festival, quattro serate, da giovedì a domenica 11 giugno all’Omnia Center, sempre a ingresso libero, dalle 21. Tagliano il nastro giovedì 8 giugno i Sismica, con un live che è una festa - dedicata in particolare al pubblico femminile - a suon di reggaeton, urban e commerciale. In primo piano ’El volante’, l’ultimo capitolo del progetto di Andrea e Davide Violati Tescari, fratelli dall’animo latino che da quasi dieci anni saltano da un concerto a un dj.set, senza dimenticare l’amatissima radio: quattro album all’attivo, centinaia di serata e una fanbase fedelissima.

Venerdì 9 giugno Moreno sarà l’ospite dello Student Party. Per il rapper tanti successi discografici – tra gli altri ’Sapore di mare’, ’Che confusione’… - la vittoria al talent Amici nel 2013 e la partecipazione Sanremo nel 2015. Nella serata si esibirà anche Blebla: l’amatissimo rapper pratese mischia nel suo flow, con grande ironia, vizi e virtù della sua città e oltre.

Sabato 10 giugno arrivano gli idoli di Youtube LaSabri e Pika: incontro e live show insieme a una delle coppie più amate del web. Ex ginnasta e modella, Sabrina Cereseto ha sbancato con il canale LaSabriGamer. Galeotto l’incontro con Pika Palindromo, al secolo Alessio Bourcet, videomaker e youtuber di successo. L’anno passato sono convolati a nozze e in migliaia seguono la loro vita familiare.

Domenica 11 gran finale con ’Voglio tornare negli anni 90’, l’evento itinerante che raduna folle oceaniche in tutta Italia. Scenografie coloratissime, laser, animazione, un tripudio di coriandoli per tornare a ballare sui brani di Gigi d’Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona e di altri grandi successi targati anni ’90.

E intanto scaldano i motori i partecipanti del talent di Radio Bruno Omnia Festival, concorso per artisti emergenti in programma dal 14 al 30 giugno, sempre all’Omnia Center: sono in 36 - giocolieri, maghi, band e musicisti, ballerini e comici – e si sfideranno nel corso di sei eliminatorie, due semifinali e una finalissima in scena nei prossimi week-end. Info e aggiornamenti sul sito ufficiale https:portale.omnia.centerportaleindex.php e sui canali social di Omnia Center.