Tra i tesori della città Visite guidate by night con "Prato cultura"

Visite guidate by night con "Prato Cultura". Saranno sette date, tutte alle ore 21, e in luoghi diversi. Il primo appuntamento domani sul Campanile del Duomo di Prato, il punto più alto di tutto il centro storico; domenica 11 giugno si salirà nuovamente sopra un campanile, quello di San Domenico a Prato. Sarà possibile visitare in notturna anche la rinascimentale Villa del Palco giovedì 22 giugno, mentre giovedì 29 giugno si andrà alla scoperta della tardomedievale Pieve di San Giovanni Decollato a Montemurlo. Il mese di luglio, invece, sarà contraddistinto dalla visita serale di alcune delle principali chiese di Prato: martedì 11 luglio la Basilica di Santa Maria delle Carceri, a seguire la Chiesa di San Fabiano (martedì 18 luglio) e infine la Chiesa di San Domenico (martedì 25 luglio).

Ogni visita non si concentrarerà solo sulla del luogo, ma avrà anche un comune denominatore: un suggestivo e inedito sguardo sulla città di Prato di sera! Il costo della visita è di 15 euro e la prenotazione è sempre obbligatoria. Occorre contattare il numero 340 510 1749 (telefono e WhatsApp attivo dal martedì al sabato dalle 10 alle 16.30 e la domenica dalle 13 alle 16.30) o l’indirizzo: [email protected]