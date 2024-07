Tpo ambasciatore del made in Prato. E’ volata in Australia con "+Erba"

C’è un po’ di Prato in questi giorni in Australia. Potere del teatro, quando il suo linguaggio è universale da non conoscere confini e parlare ai popoli di tutte le lingue. Ambasciatrice del miglior "made in Prato" nel mondo, quello che si esprime in creatività e cultura, è la compagnia Tpo appena volata nella terra dei canguri dove le danzatrici Valentina Consoli e Bela Dobiášová stanno per calcare il palco della prestigioso Teatro dell’Opera di Sydney per "+Erba – A forest in the city". Archiviata con successo la decima edizione del festival Ex Fabrica, ecco che riparte la tournée del Tpo la cui direzione artistica è affidata a Davide Venturini e Francesco Gandi. Non capita tutti i giorni di andare in scena in Australia ma, del resto, la compagnia pratese con la sua esperienza ultraquarantennale di teatro all’avanguardia, capace di fondere l’uso sapiente delle tecnologie con la creazione di ambienti teatrali immersivi, è abituata a trasferte importanti all’estero, diventando nota per la sua capacità di trasformare il palcoscenico in uno spazio interattivo con proiezioni digitali, suoni e coreografie coinvolgenti. "+Erba" è uno spettacolo pensato per i piccoli spettatori, che invita il pubblico a immergersi in un mondo magico dove la natura e la città si incontrano in armonia, stimolando riflessioni importanti sulla conservazione della natura nelle aree urbane. È una delle produzioni più significative del repertorio Tpo, che esalta temi ambientali e la connessione tra l’uomo e la natura. Il tour estivo del Tpo non si ferma qui ma proseguirà inoltre a Hong Kong al Sha Tin Town Hall per poi riprendere subito a settembre in giro per l’Europa.

Ma.La.