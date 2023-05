Toto-assessori: entro sabato i nomi Affissi i risultati ufficiali del voto

In attesa che vengano pubblicati on line i risultati definitivi delle preferenze ricevute dai singoli candidati al consiglio comunale, e anche il relativo esito delle singole sezioni elettorali, il Comune di Poggio a Caiano ieri ha affisso all’albo pretorio i risultati delle elezioni. Da un lato con la proclamazione del sindaco Riccardo Palandri, dall’altro ufficializzando i nomi degli eletti in consiglio comunale.

Si tratta di otto componenti della maggioranza: Diletta Bresci, Patrizia Cataldi, Renzo Breschi, Fabrizio Campanelli, Mauro Mazzoni, Matteo Bonfanti, Piero Baroncelli e Alessandro Mancini, in rigoroso ordine di preferenze ricevute. E di quattro consiglieri di minoranza: Francesco Puggelli (in quanto candidato sindaco della coalizione di centrosinistra), Paola Vettori, Gianluca Pucci e Yohannes Tasselli. Nella maggioranza, quindi, la prima delle escluse è Chiara Guazzini, ma che rientrerà sicuramente in consiglio comunale a seguito della nomina della giunta da parte del sindaco Palandri.

Nel centrosinistra invece il primo degli esclusi è Francesco Ricciarelli, staccato di dieci preferenze dal quarto e ultimo posto in consiglio a disposizione della lista Poggio Insieme. A proposito di toto giunta, ormai il quadro sta per stringersi e già per il fine settimana il neo sindaco Palandri dovrebbe chiudere il cerchio. Ieri sono iniziati i primi colloqui con i partiti e con i papabili candidati per chiedere disponibilità a fare l’assessore e valutare le relative deleghe. Fin da subito il primo nome emerso per affiancare Palandri, con delega all’urbanistica, è stato quello di Leonardo Mastropieri, figura apicale in passato nel Comune di Carmignano, e uno dei fautori della candidatura a sindaco di Palandri. A lui verrebbero affidate le partite relative al maxi centro sportivo polifunzionale, e quelle del ripristino del doppio senso di marcia al Ponte al Mulino e in via Aiaccia al Poggetto. Da capire se dividerà le deleghe con un altro tecnico, Fabrizio Campanelli, decisivo per la vittoria elettorale con le sue preferenze al Poggetto, oppure se quest’ultimo darà mano solo da consigliere comunale.

Fra le donne è ormai quasi certa di un posto in giunta Diletta Bresci, anche dall’alto del record di preferenze preso. Quest’ultima dovrebbe essere l’unico esponente politico in una giunta per il resto civica. Infine il nome dell’ultima donna: il desiderio di sindaco ed entourage è quello di attingere dalla lista civica che ha portato all’exploit elettorale. L’attenzione quindi si sposta lì.

re.po.