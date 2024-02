Toscanacontemporanea. I vincitori del bando presentano i progetti

I vincitori del bando 2023 "Toscanaincontemporanea" saranno presentati domani al Centro Pecci, nel corso di una giornata dedicata all’illustrazione delle attività realizzate o in corso di realizzazzione dai soggetti pubblici o privati che si sono aggiudicati i finanziamenti previsti. L’appuntamento è dalle 10,30 in poi. Il bando 2023 era rivolto ad enti pubblici e soggetti privati che operano in ambito culturale senza fine di lucro nel territorio toscano che abbiano come obiettivi principali: il sostegno all’arte contemporanea, in ogni sua forma e declinazione, sul territorio regionale e la valorizzazione e promozione di artisti prevalentemente under 35, sia italiani che stranieri, attivi in Toscana. La Regione ha finanziato 44 progetti culturali su tutto il territorio regionale: 22 progetti per la Linea di intervento 1 e 22 progetti per la Linea di intervento 2, per un totale complessivo tra le due linee di intervento di 350.000 euro. I progetti finanziati coprono un totale di circa 200 attività tra: workshop, residenze, laboratori, performance, produzione di opere site specific, concorsi, prevedendo anche il coinvolgimento di studenti e studentesse di numerose scuole della Toscana tra primaria e secondaria superiore.