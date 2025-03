Toscana Pride 2025, svelata la data: sarà il 21 giugno a Prato

Prato, 17 marzo 2025 – Sono attese migliaia di persone per il Toscana Pride 2025, che si svolgerà sabato 21 giugno. L'annuncio ufficiale è stato dato dalla portavoce politica Lalique Chouette attraverso un video pubblicato oggi sui social dell'organizzazione.

"È tempo di cambiare musica e fare di più di quanto abbiamo fatto finora", afferma portavoce, denunciando una società ancora permeata da discriminazioni di ogni genere. "La responsabilità è anche di chi resta indifferente, non si mobilita, non fa la sua parte per far sì che la musica cambi", aggiunge.

Chouette invita quindi a partecipare al Toscana Pride a Prato, "per celebrare tutto il nostro orgoglio, per manifestare la nostra rabbia creativa, per urlare il nostro dissenso”.

"L'omolesbobitransafobia istituzionale e di Stato va combattuta. Vi aspettiamo a Prato per fare sentire forte la nostra voce, plurale e unita", conclude Lalique Chouette.

Il Toscana Pride è promosso dalle principali associazioni toscane impegnate nella tutela dei diritti LGBTQIA+, tra cui AGEDO Firenze e Livorno, Arcigay Arezzo, Firenze, Livorno, Siena e Prato-Pistoia, Consultorio Transgenere, Collettivo Asessuale Carrodibuoi, Famiglie Arcobaleno e molte altre.

Per aderire o sostenere il Toscana Pride 2025 è possibile scrivere a [email protected] o effettuare una donazione tramite bonifico sul conto corrente IT 25P0 3069 0960 6100 0001 50545 (Banca Intesa), intestato a "Toscana Pride".