In ventimila per le strade di Lucca. Il Toscana Pride è un successo: "Abbiamo scritto una pagina di storia"

In 20mila, secondo gli organizzatori, hanno sfilato ieri a Lucca per il Toscana Pride 2024. "La marea arcobaleno che ha invaso la città è la risposta migliore che potessimo dare a chi ha seminato odio contro di noi in tutti questi mesi. L’organizzazione è stata un percorso in salita: ora possiamo tirare il fiato, orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato – sottolineano gli organizzatori –. Abbiamo scritto una pagina di storia di questa città e abbiamo portato il Pride dove c’era bisogno di Pride, in una città dove è ancora molto difficile vivere alla luce del sole il proprio orientamento e la propria identità senza subire conseguenze". "Sono qui per ribadire che la Toscana è e sarà sempre una terra di diritti, inclusione e rispetto per tutti", ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, oggi ha partecipato al Pride.