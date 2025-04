Torneo Internazionale U18 Città di Prato: giovani talenti e novità per l'edizione 2025

"A prescindere da chi vincerà, sappiamo già come andrà a finire: il torneo incoronerà un vincitore che farà parlare di sé a lungo. Lo dice la storia di questa manifestazione". Sono forse le parole di Guido Turi, consigliere nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, a sintetizzare l’importanza ed il prestigio del "Torneo Internazionale U18 Città di Prato", giunto all’edizione numero quarantuno. Sui campi del Tennis Club Prato si sfideranno i migliori giovani tennisti del mondo, in rappresentanza di 51 nazioni. E per la prima volta, ci sarà una competizione collaterale pensata per gli atleti in carrozzina: si tratta della prima edizione del "Torneo ITF Junior Wheelchair", che vedrà sfidarsi quattro agonisti e tre agoniste.

L’edizione 2025 della rassegna giovanile che in passato ha rappresentato il trampolino di lancio per tanti campioni (ultimo Jannik ma non ultimo Sinner) è stata presentata ieri presso la sede del TC Prato, in via Firenze, alla presenza del presidente del club Marco Romagnoli, della sindaca Ilaria Bugetti, del delegato del Coni Massimo Taiti e dello "stato maggiore" federale del tennis toscano ed italiano. La competizione prenderà il via il prossimo 4 maggio, con le gare di qualificazione che vedranno impegnati 32 tennisti ed altrettante tenniste. Questa prima fase si concluderà il giorno successivo ed i migliori otto (equamente ripartiti fra atleti ed atlete) si qualificheranno al tabellone principale. Qui se la giocheranno con altri 64 tennisti (32 sportivi e 32 sportive) con la fase-clou che inizierà il 6 maggio. E via sino alle finali, previste per sabato 10 maggio sul campo centrale intitolato a Loris Ciardi e Lapo Focosi.

Tanti i prospetti interessanti: sulla base del ranking ITF, il favorito di questa edizione è Kuan-Shou Chen (numero 30) seguito dal romeno Alejandro Mateo Berge Nourescu (numero 57) e dal kazako Damir Zhalgasbay (60). Fra le giovani, ci sono otto giocatrici fra le prime 105 del mondo per la categoria "junior": sempre secondo la graduatoria, la favorita è la tedesca Mariella Thamm (numero 37) seguita dalle statunitensi Kaitlyn Rolls ed Ishika Ashar. Ci sarà spazio anche per la "giornata junior" del 5 maggio, quando i bambini della scuola tennis del TC Prato giocheranno con gli atleti in gara. E per la sfida a padel fra i giornalisti toscani dell’Ussi ed una rappresentativa del Tennis Club Prato, per la conquista simbolica della Coppa Davis messa in palio dal circolo laniero.

"Il nostro circolo compie cinquant’anni e anche per questo sarà un’edizione speciale – ha commentato il presidente Romagnoli – in questo mezzo secolo siamo riusciti ad organizzare due volte la Coppa Davis, ma il Città di Prato rappresenta il "nostro" torneo: abbiamo avuto la fortuna di veder passare a Prato diversi giovanissimi ad inizio carriera, che hanno poi fatto la storia del tennis mondiale. E l’auspicio è di continuare su questa strada".

Giovanni Fiorentino