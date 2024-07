Torneo dei Rioni di Montemurlo, vince Popolesco

Montemurlo, 25 luglio 2024 – “Un torneo dei rioni eccezionale in tutti i sensi”, sono queste le parole di Alessandro Franchi, presidente del Comitato del Torneo dei Rioni, che non trattiene l'entusiasmo all'indomani della finalissima che ieri sera, 23 luglio, ha incoronato il Rione Popolesco, vincitore della 33esima edizione del Torneo dei Rioni montemurlesi.

Un'edizione con numeri record di presenze, con una finalissima applaudita da 1500 supporter sugli spalti dello stadio “Ado Nelli” di Oste. Una lieve flessione di pubblico è stata registrata solo in occasione delle partite degli europei che hanno incollato alla tv una parte della tifoseria. Un'edizione straordinaria anche per le prestazioni sportive e atletiche viste in campo, nonché per lo spirito agonistico e l'entusiasmo registrato in tribuna. La finale se la sono giocata fino all'ultimo il Popolesco e lo Strada Mulino.

La partita è finita sul pareggio, un 2 a 2 che ha richiesto di andare ai tempi supplementari. Nessuno però ha fatto il gol della vittoria e alla fine si è andati ai rigori con il Popolesco che si è imposto per 5 reti a 3 sullo Strada Mulino. Una partita emozionante e giocata con grinta e determinazione fino alla fine, quando il Popolesco ha potuto alzare per la settima volta la Coppa dei Campioni. In campo a premiare i vincitori erano presenti il sindaco Simone Calamai, grande tifoso dei rioni, l'assessore allo sport Valentina Vespi e gli altri assessori della giunta.

«Complimenti al Popolesco per la vittoria e allo Strada Mulino per aver giocato fino alla fine con grande forza e determinazione. È stata davvero una partita che ha regalato grandi emozioni - dice il sindaco Calamai- Il torneo dei rioni è una grande festa dello sport e socialità. Grazie per l'organizzazione al Comitato Rioni Montemurlesi e al Associazione Il Borgo della Rocca".

Il presidente dei Rioni, Alessandro Franchi, ricorda che il torneo dei rioni è soprattutto “aggregazione”: "Ripeto spesso a tutti i rioni che uno degli aspetti fondamentali della manifestazione è quello di riuscire a coinvolgere quante più persone possibili. E così è stato. Allo stadio Nelli sono arrivati tanti amici e parenti di chi giocava in campo ma anche molte persone da fuori Comune che hanno condiviso con noi la gioia di queste partite”.

Tra le positive novità che sono emerse in questi ultimi giorni c'è il contatto con gli organizzatori del Torneo dei Rioni pratesi che vorrebbero organizzare una super Coppa Prato- Montemurlo: “Siamo stati davvero molto felici di essere stati contattati dagli organizzatori del torneo dei Rioni di Prato. - conclude Franchi - Sarebbe davvero molto bello poter organizzare qualcosa insieme. Ci lavoreremo nei prossimi mesi e speriamo di arrivare a collaborare ad una bella iniziativa”.