Tornano i sacchi neri. E scattano le multe

Scarti del tessile abbandonati a Poggio a Caiano, la polizia municipale ha sanzionato un cittadino cinese residente a Prato. Da mesi in tutta la provincia di Prato è ripreso il fenomeno dei sacchi neri lasciati in zone di campagna o anche in prossimità di altre aziende o abitazioni. E per questo motivo sono tornati in azione anche gli ispettori di Alia che collaborano con la polizia municipale sia di Poggio a Caiano sia di Carmignano.

In questo caso, l’abbandono è avvenuto in via del Granaio, zona a metà fra artigianale e residenziale e la municipale dall’esame dei rifiuti è risalita all’autore del gesto.

"E’ uno dei nostri obiettivi quello di punire i ‘furbetti’ che abbandonano illecitamente i rifiuti – commenta l’assessore con delega alla polizia municipale Diletta Bresci – e la giunta si sta occupando di questa problematica che, purtroppo, colpisce da anni anche Poggio a Caiano. Non si tratta solo di punire ma questo deve servire anche come segnale per far capire che il decoro dei nostri luoghi è una priorità e sarà nostra premura intensificare i controlli. Un grazie agli agenti di polizia municipale che hanno lavorato bene e in modo tempestivo".

I sacchetti e gli ingombranti continuano ad essere lasciati sotto la loggia di largo Mazzei e proprio domenica mattina una sorpresa: di nuovo in via Granaio sono stati trovati rifiuti abbandonati. Si tratta di bancali di legno, secchi di pitture vuoti, cestini per i rifiuti di plastica, scatoloni pieni di roba come se un garage o una cantina fossero stati vuotati. Altro luogo prediletto da chi scarica i sacchi neri è la strada che porta alla Bogaia.