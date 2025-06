Tornano i giovedì dello shopping. Il centro resta ’aperto’ fino alle 24

Negozi aperti fino alle 24, cultura, musica e intrattenimento: a Prato tornano i "Giovedì in centro", l’iniziativa estiva che anima il cuore della città. Tutti i giovedì del mese di luglio (dal 3 al 31), il centro si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove lo shopping serale si accompagnerà a musica dal vivo, performance artistiche, sfilate di moda, laboratori creativi, animazione per bambini e proposte enogastronomiche. La manifestazione è organizzata e promossa dai commercianti del centro città, in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e Confesercenti Prato, con il patrocinio del Comune di Prato e il supporto dello sponsor Publiacqua.

"Un’occasione – è il commento di Sergio Scarpelli, presidente del Gruppo di lavoro per il centro storico di Confcommercio - per vivere il centro con occhi nuovi, riscoprire le botteghe e i negozi del territorio, godersi una passeggiata nel salotto buono della città, tra vetrine illuminate, concerti, arte urbana, degustazioni e appuntamenti per famiglie e giovani. Ogni giovedì avrà un calendario ricco e diversificato, con attività che si distribuiranno tra le principali vie dello shopping e le piazze più suggestive del centro storico".

"Siamo felici di inaugurare una nuova edizione, un appuntamento che è tradizione, con un calendario ricco di intrattenimento, musica e shopping - dichiara Cristiana Coveri di Hello Darling presidente centro storico Confesercenti Prato - Per noi commercianti, questo significa anche l’opportunità di far conoscere il valore delle nostre attività". L’obiettivo è doppio: valorizzare il commercio di prossimità e rilanciare il centro come luogo di socialità e incontro.