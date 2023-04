Torna Riciclao a Officina Da domani la raccolta e il mercato solidale

Torna Riciclao, il mercato solidale di Pasqua organizzato a Officina Giovani dall’Operazione Mato Grosso in collaborazione con il Comune. Sarà un esercito di giovanissimi volontari che da domani a sabato raccoglierà di portone in portone tutti quegli oggetti che prendono la polvere negli armadi, nei garage e nelle soffitte delle nostre case: abbigliamento,, biciclette vecchie e nuove, giochi e oggetti un buono stato, libri, fumetti, dischi, antichità e piccoli arredi. Tutto il materiale raccolto sarà selezionato e messo in vendita a Officina Giovani da domani a lunedì 10 aprile compreso, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Domani la raccolta è prevista nelle zone di Mezzana, Madonna dell’ulivo, San Giuseppe, Resurrezione, Sacra famiglia, La Querce, La Pietà, La Castellina, Le Badie; domani a Viaccia, Maliseti, Narnali, S.Lucia, Coiano, SS.Martiri, Chiesanuova, Sacro Cuore, Galcetello, Galciana, S.Ippolito, S.Giusto, Figline, Montemurlo e Bagnolo; sabato a Grignano, Cafaggio, Casale, Vergaio, Capezzana, Tobbiana, Tavola, Iolo, Paperino, Le Fontanelle, S.Giorgio e S.Maria a Colonica, Carmignano, Seano, Comeana, Poggio a Caiano.