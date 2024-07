Torna la Sunset Run: 500 al via. Tutti di corsa per i più bisognosi

È la solidarietà la vera protagonista della quinta edizione della Sunset Run, la manifestazione sportiva promossa dall’Ordine dei Commercialisti nel cuore di Prato. La suggestiva gara non competitiva - a scelta corsa di 10 km oppure camminata di 5 km - si svolgerà mercoledì 24 luglio, dalle 19.15, con partenza dal Palazzo delle Professioni in via Pugliesi, per poi attraversare il centro della città e il Lungobisenzio. Saranno circa 500 le persone impegnate per una causa davvero speciale.

L’obiettivo della Sunset Run 2024, che vede il patrocinio del Comune di Prato e di Uisp-Sport per tutti, è infatti quello di dare concreto sostegno all’Associazione Giorgio La Pira che gestisce la mensa di via del Carmine e l’asilo notturno dove vengono accolte persone in difficoltà. Il progetto Sunset run nasce dalla scommessa di ridare un positivo significato al tempo, alle relazioni tra persone e al rapporto con la città. "In primo piano c’è la solidarietà, quest’anno grazie all’impegno dei partecipanti e al contributo degli sponsor potremo sostenere l’Associazione Giorgio La Pira, una realtà importante e fortemente attiva nel nostro territorio, composta da persone che quotidianamente dedicano il loro tempo alla cura del prossimo", mette in evidenza il presidente dell’Ordine dei Commercialisti, Filippo Ravone.

La partecipazione alla Sunset Run è aperta a tutta la città. La partenza è fissata per le 19.50 (ritrovo alle 19.15). Dal centro storico i partecipanti si dirigeranno verso piazza San Marco e poi sul sentiero Fausto Coppi verso il Ponte Datini. Sulla ciclabile il bivio, chi fa il corto (5 chilometri) percorre la ciclabile di via Galilei tornando verso il chiosco e poi verso il centro, chi invece ha deciso per il lungo si spinge fino a Santa Lucia prima di tornare verso la ciclabile e riguadagnare il centro storico. L’arrivo è in via Verdi. Al traguardo, nel giardino del Palazzo delle Professioni, ad attendere i partecipanti ci sarà dj set e l’aperitivo. La quota richiesta per la partecipazione è di 12 euro e comprende l’originale t-shirt, il cappellino sunset, lo zainetto ufficiale della manifestazione con alcuni gadget e il pettorale di gara. Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria dell’Ordine dei commercialisti (via Pugliesi 26, tel. 0574 – 33862/42125).