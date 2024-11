Torna la guida all’ascolto con Batisti

Ricomincia la stagione dei concerti e torna l’appuntamento con il Club delle 18.45, le lezioni del direttore artistico della Camerata Alberto Batisti (foto), una preziosa guida all’ascolto: si svolgeranno come sempre nel ridotto del Teatro Politeama e saranno aperte a chiunque voglia immergersi nel programma della serata. Non ci sarà più il buffet all’interno del teatro: per chi desidera un ristoro prima del concerto, sarà comunque possibile rivolgersi al bar dello stesso Politeama oppure ai locali convenzionati nelle vicinanze: Artego in via Garibaldi, Bottega delle Campane in via Settesoldi e Fiaschemberg in via Pugliesi. Tutti i possessori di biglietto o abbonamento potranno usufruire di agevolazioni dedicate. E£’ comunque consigliata la prenotazione C’è inoltre da ricordare che ogni abbonamento sottoscritto prevede un biglietto omaggio per il concerto che la Camerata Strumentale farà domenica 17 novembre al teatro Metastasio nell’ambito delle celebrazioni per i 60 anni dalla riapertura: per partecipare è necessario confermare la propria presenza alla biglietteria del Metastasio presentando il voucher che si riceve contestualmente all’abbonamento della Camp. "Sogni e favole io fingo... Sogno della mia vita è il corso intero" è il titolo della serata, pensata come omaggio a Pietro Metastasio. Dirigerà l’orchestra il pratese Simone Ori, sul palco ci saranno anche Silvia Frigato soprano e Filippo Mineccia controtenore. In programma arie, duetti, sinfonie di Vivaldi, Pergolesi, Haendel, Hasse, Paisiello, Mozart su testi di Metastasio.